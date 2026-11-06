Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm savaşların, krizlerin, trajedilerin barışçıl yollarla çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Birileri yolumuzdan çevirmeye çalışsa da bundan asla geri adım atmayacağız."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm savaşların, krizlerin, trajedilerin barışçıl yollarla çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm savaşların, krizlerin, trajedilerin barışçıl yollarla çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Birileri yolumuzdan çevirmeye çalışsa da bundan asla geri adım atmayacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü

Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler47

Aliyev yangına benzin döktü! Başörtüsü yasağıyla ilgili yeni karar
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj36

Ateşi yaktılar! RAMS Park önünde üç pankart birden açtılar
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı14

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

Yoğun bakımdaki ünlü rapçiden haber var!
Cem Yılmaz'dan aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklama: Doktor yasakladı

Doktoru aşkı yasakladı!