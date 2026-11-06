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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm savaşların, krizlerin, trajedilerin barışçıl yollarla çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Birileri yolumuzdan çevirmeye çalışsa da bundan asla geri adım atmayacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı