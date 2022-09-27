Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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