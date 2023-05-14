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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika

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