Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika