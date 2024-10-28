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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK ve MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK ve MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır" "Terörü kaynağında kurutma stratejimizden bir adım dahi geri atmayacağız. Türkiye bu beladan mutlaka kurtulacaktır" "Terör yıllarca siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK ve MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır"

"Terörü kaynağında kurutma stratejimizden bir adım dahi geri atmayacağız. Türkiye bu beladan mutlaka kurtulacaktır"

"Terör yıllarca siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler" ifadelerini kullandı."

"Ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar. Türkiye'ye hainlik eden, Türkiye düşmanlarıyla hareket edenlerin akıbetleri berbat olacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Güvenlik Politika Türkiye Terör TSK

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