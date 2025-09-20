Haberler

Erdoğan-Trump Görüşmesi Öncesi Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile yapacağı konuşmada, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapılacak olan görüşme hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
