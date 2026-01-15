Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enformasyon ve kültür savaşlarının insanlığın gündemini belirlediği bir dönemde TRT, hakikat mücadelesini en güçlü şekilde verirken, iyiyi, doğruyu, hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin özellikle bir seti olarak karşımızda bulunuyor." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde yaptığı konuşmasına, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek başladı.

Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Cenabıallah, Miraç gecesinin yüzü suyu hürmetine Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir tarafında zulüm gören kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu kıymetli programı tertip eden TRT'mizi, TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, TRT Genç'in yayına hazır hale gelmesine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç kanalının, gençlere, ailelere, medyaya ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu vesileyle, 31 Ocak'ta yayın hayatına başlamasının 56. yıl dönümünü kutlayacak olan TRT televizyonunu da tebrik ederek, tüm TRT çalışanlarına başarılarla dolu daha nice yıllar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT, yayın hayatı boyunca ülkemizde ve dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. TRT muhabirleri, TRT kameramanları kimi zaman canlarını tehlikeye atma pahasına Türkiye'yi dünyadan, dünyayı Türkiye'den haberdar ettiler. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye'yi ve dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Sadece habercilikte değil, diziden belgesele, sinema filmlerinden spora, kültüre, sanata, müziğe kadar her alanda TRT, hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. Bizim kuşak ve bizden sonraki nesil TRT ile büyüdü. Eğer böyle dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız. Zaman zaman TRT Arşiv'de o eski yıllara ait kesitleri seyrettikçe nostaljiyle, Türkiye'nin ve dünyanın nereden nereye geldiğini de tekrar hatırlıyoruz."

"TRT imzalı yapımların ödüllerle dönmesi takdire şayan"

Erdoğan, kamu yayıncısı kimliğiyle TRT'nin bugün de çok önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

"Enformasyon ve kültür savaşlarının insanlığın gündemini belirlediği bir dönemde TRT, hakikat mücadelesini en güçlü şekilde verirken, iyiyi, doğruyu, hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin özellikle bir seti olarak karşımızda bulunuyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün açılan TRT Genç kanalımızı, bu çabaların, gençlerimize uzanan en somut tezahürlerinden biri olarak görüyorum. TRT Çocuk ile yıllardır miniklerimize yönelik yayın, yapım, dijital içerik üreten kurumumuzun şimdi de gençlerimizi sorumlu yayıncılık anlayışıyla buluşturmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT'mizin imzasını taşıyan bazı yapımların dünyanın en prestijli festival ve organizasyonlarından ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır. TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni' filmi 75. Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye Ödülü ile dönerek hepimizin göğsünü kabarttı. TRT World tarafından hazırlanan bir belgeselimiz haber ve güncel olaylar kategorisinde Emmy Ödülü'nü alarak ülkemize bir ilki yaşattı. Yine Filistin'deki işgalin en sinsi yönü olan yerleşimciler meselesini ele alan Kutsal İşgal Belgeseli dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Sadece son 4 yılda TRT ortak yapımı 100'e yakın film, dünyanın en önemli festivallerinde toplam 500'e yakın ödüle layık görüldü. Bu yıl 98. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Fiilm K-kategorisinde yarışacak 'Filistin 36' filmine şimdiden başarılar diliyorum."

(Sürecek)