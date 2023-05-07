Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'deki propaganda konuşmasında Türkiye Yüzyılı'ndan yana tercih yapılmasını istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'deki propaganda konuşmasında; "Siyasette 40 yılı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülke yönetiminde 20 yılı devirmiş bir kardeşiniz olarak başka herhangi bir dünyevi hırsımın olmayacağını herhalde sizler de takdir edersiniz. İşte bunun için diyorum ki 14 Mayıs'ta tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yapın" dedi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de cumhurbaşkanı adayı olarak propaganda konuşmasını bu akşam diğer adaylarla birlikte yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

"Bu zorlu süreçte karşılaştığımız her sıkıntının üstesinden sizlerin desteği ve duasıyla geldik. Elbette, eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Ama samimiyetle ve tüm gücümüzle, eser üretmek, hizmet vermek için çalıştığımızı kimse inkar edemez. Sizlerden aldığımız destekle, ülkemize Cumhuriyet tarihinin tamamını katlayan eserler kazandırdık.

Türkiye'nin son 21 yılında hayata geçirdiğimiz reformlarla sadece ülkenin demokrasi ve kalkınma altyapısının eksiklerini tamamlamakla kalmadık. Bizim asıl başarımız, tarihi bir zihniyet devrimini gerçekleştirmek oldu. Bu öyle bir devrim ki kökeninden, inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı kendini ülkesinden ve devletinden dışlanmış hisseden her ferdi kucakladı. Her bir insanımızı, tüm farklılıklarının ötesinde, Türkiye ortak paydasının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Mardinli Aziz Sancar hocamız Nobel Ödülü'nü kazandığında kimse ona kökenini, şehrini, anasının babasının mesleğini, kıyafetini sormadı. Hataylı Uğur Şahin, küresel salgına karşı en etkili aşıyı geliştirdiğinde kimse onun nereden geldiğine, nerede yaşadığına bakmadı. Yozgatlı Rıza Kayaalp, güreşte üst üste şampiyonluklar kazandığında, kimse ona nereli olduğunu, kimlerden olduğunu, nerede büyüdüğünü sormadı. Trabzonlu Selçuk Bayraktar, dünya savunma sektöründe çığır açan işlere imza attığında kimse onun dedelerinin peşine düşmedi…

Şimdi de aynı anlayışla Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin ortak hayali olarak inşa etmeye hazırlanıyoruz. Ülkemizin bugün geldiği seviyede emeği, alın teri, zihin çabası, katkısı olan herkesi hiçbir ayrım yapmadan bu hayalin etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 14 Mayıs Seçimlerini, işte bu kenetlenmenin yeni bir tezahürü haline dönüştürmek istiyoruz. Dünyanın yaşadığı siyasi ve ekonomik dönüşümün, Türkiye'nin önüne açtığı fırsatları ancak bu şekilde kazanca çevirebiliriz. Geçtiğimiz 21 yılda, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini giderirken hep bugünlerin özlemiyle yaşadık.

Eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, ulaşımda, enerjide, sanayide, tarımda, ticarette ülkemize kazandırdığımız altyapıyı hep bugünler için kurduk. Demokraside, hak ve özgürlüklerde ülkemizin standartlarını hep bugünler için yükselttik. Artık bu hayali gerçekleştirmenin eşiğindeyiz. Milletimiz buna layıktır. Milletimiz, kendilerini gelişmiş olarak tarif eden ülkelerde ne varsa hepsine de daha fazlasıyla sahip olmaya layıktır. Tarihimizdeki o şanlı günleri kitaplarda iç geçirerek okumak, dizilerde hayıflanarak seyretmek yerine daha iyisiyle canlandırabileceğimiz bir yerdeyiz.

14 Mayıs seçimlerini, işte bu kritik dönemecin sembolü yapmak istiyoruz. Biz hep 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdünün izinden gittik. Biz hep Yunus'un 'Gönüller yapmaya geldik' düsturunun peşinden gittik. Bunun için ne mücadeleler verdiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Ülkemizi vesayetin dişlilerinden, terör örgütlerinin kanlı ellerinden, darbecilerin namlularından, ekonomik tetikçilerin tuzaklarından kurtarma mücadelesi verirken, hep milletimizin selametini, ülkemizin huzurunu düşündük. 14 Mayıs'ta da sadece Türkiye'nin güvenliğinin ve huzurunun devamını, evlatlarımızın geleceğinin aydınlığını, Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini hedefliyoruz. Siyasette 40 yılı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülke yönetiminde 20 yılı devirmiş bir kardeşiniz olarak başka herhangi bir dünyevi hırsımın olmayacağını herhalde sizler de takdir edersiniz. İşte bunun için diyorum ki 14 Mayıs'ta tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yapın. Tercihinizi güven ve istikrarın devamından yana yapın. Tercihinizi, evlatlarınızın geleceğinden yana yapın ve 14 Mayıs'ta öyle bir kazanacağız ki bu ülkenin hiçbir ferdi kaybetmeyecek. Kalın sağlıcakla."