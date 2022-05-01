Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Başkan Ağaoğlu'nu tebrik etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Başkan Ağaoğlu'nu tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Başkan Ağaoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Politika, Haberler

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