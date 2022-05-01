Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Başkan Ağaoğlu'nu tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Politika