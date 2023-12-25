Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı, menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Her iki siyasi yapının da ruh ikizini bulduğu anlaşılıyor. CHP'nin her milli meselede bölücü örgütün uzantılarının stepnesi gibi davranmasının sebebi işte budur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, maddi ve manevi olarak bedel ödeseler de öz yurtlarında özgür yaşama iradesinden kesinlikle vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Son günlerde bu iradelerinin içeride ve dışarıda test edildiğini belirten Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize yönelik kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama teşebbüsleri vardır. Dikkat ederseniz hepimizin yüreğini dağlayan saldırılardan sonra birlik ve beraberliğimizi hedef alan çeşitli provokasyonlar yaşanıyor. Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran beşinci kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. İç kaleyi sarsmayı, bizi içeriden zayıflatmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri, bütün bunlar karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz." diye konuştu.

Öfkenin, insan aklının önüne geçtiği bu hassas dönemlerde bilhassa gençlerden daha soğukkanlı hareket etmelerini beklediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençler, şunu lütfen unutmayın. Türkiye bizim ortak vatanımızdır, ortak çatımız, ortak yuvamızdır. Gençler, bu topraklar üzerinde bin yıldır yan yana yaşayan, kanı kanına karışmış insanlar olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Sünni'si ve Alevi'si ile 85 milyon olarak hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Tüm genç kardeşlerime sesleniyorum, acımız ve öfkemiz ne kadar büyük olursa olsun bu çizginin kaybolmasına asla müsaade etmeyin. Sizi kardeşlerinize karşı kışkırtanlara karşı dikkatli olun. Bu alçakların kendi zehirlerini size de enjekte etmesine asla izin vermeyiz.

Kardeşlerim, bir milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençliğin bu konuda tüm gençlere örnek olacağına inanıyorum. Sizlerden kardeşliğinize sıkı sıkıya sarılmanızı bekliyorum. Sevgili gençler, yaşadığımız her hadise 'Önce milletim ve memleketim.' diyenlerle, 'Önce çıkarım ve ideolojim.' diyenler arasındaki farkı biraz daha netleştiriyor. Bu dönemlerde Türkiye ortak paydasında buluşmaya daha fazla ihtiyaç duyuyoruz."

"Bunlar bizim gözümüzde kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te 4 siyasi parti grubunun bir araya gelip PKK'yı lanetleyen "ortak bildiri"ye imza atmasını çok önemsediklerini belirterek, siyaset kurumunun, milli meseleler ve acılar karşısında kendisinden beklenen olgun tavrı açıkça gösterdiğini söyledi.

Siyasi rekabetin yeri geldiğinde birleşmeye engel teşkil etmediğinin böylece bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak hareket etmek suretiyle, bu zor günlerde milletimize umut aşılayan, 85 milyonun yıkılmaz bir kale olduğunu tüm dünyaya gösteren siyasi partilere ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Dörtlü bildiriye desteğini açıklayan siyasi aktörlere de teşekkür ediyorum. Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde, kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır. Kimi Kandil'den, kimi Silivri'den, kimi yer altından, kimi yurt dışından uzaktan kumandayla yönetilen bu şahısların irapta mahalli yoktur.

Tabii bunların terörü öven, şiddeti meşrulaştıran beyanatlarını da göz ardı edemeyiz. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim, teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Milletvekilliği dokunulmazlığı zırhına bürünerek teröre destek verenlerle mücadelemizi siyaset ve hukuk zemininde sürdürmekte kararlıyız. Kardeşlerim katranı kaynatmakla nasıl şeker olmazsa, Kandil güdümlü kuklalardan da asgari düzeyde de olsa insani bir duruş beklenemez."

"Alnınıza yapışan utanç lekesini çıkaramazsınız"

Erdoğan, burada asıl sorgulanması gerekenin CHP'nin hali olduğunu belirtti. Gençlerden ellerini vicdanlarına koymalarını ve şu tabloyu objektif olarak değerlendirmelerini isteyen Erdoğan, milletçe herkesin yüreğinin yandığını, siyasi partilerin görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp ortaklaştığını ancak "Atatürk'ün partisiyiz." diyen CHP'nin, utanmadan, sıkılmadan bölücü terör örgütünün uzantılarının yanında konumlandığını söyledi.

Erdoğan, "İçine düştükleri sefalet karşısında çıkıp milletten özür dilemek yerine bir de sağa sola saldırarak suçlarını bastırmaya çalışıyor. Bunun adı yüzsüzlüktür, utanmazlıktır, gaflet çukurunda debelenmektir." dedi.

Terörü adıyla ve sanıyla kınayamamanın adının hassasiyet değil, korkaklık olduğunu dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Daha düne kadar ağızlarını doldura doldura Hamas'a terör örgütü iftirası atanların bugün bölücü terör örgütü PKK'nın adını zikretmemek için kırk dereden su getirmeleri sadece korkaklığın, sadece teslimiyetin değil, kurnazlığın da daniskasıdır, riyakarlığın da daniskasıdır.

Buradan bu mürailere sesleniyorum. Madem teröre şaşı bakıyorsunuz en azından biraz dürüst olun. Madem terör örgütlerine gıkınızı çıkartamıyorsunuz bari biraz hasbi olun. Saçma sapan argümanlarla milletin aklıyla alay etmekten vazgeçin. Cumartesi günkü skandal sizin bölücülerle ne ilk ne son dayanışmanızdır. Biz sizin kapkara sicilinizi, televizyon ekranlarında PYD'nin avukatlığını yaptığınız günlerden çok iyi biliyoruz. Biz sizin sözde terör hassasiyetinizi, Irak, Suriye tezkeresine bölücü örgütün uzantılarıyla birlikte verdiğiniz ret oylarından çok iyi biliyoruz. Biz sizin terör konusundaki ilkesizliğinizi 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Kandil'den gelen destek açıklamalarından çok iyi biliyoruz. Meydan meydan Selo'ya özgürlük çağrıları yapan siz değil miydiniz? Miting alanlarını PKK'nın sembolleriyle selamlayan siz değil miydiniz? Bölücü örgütün kurulduğu köyü seçim öncesinde ziyaretgaha çeviren siz değil miydiniz? Silivri'deki teröristin kapısında milletvekillerine sırayla nöbet tutturan siz değil miydiniz? Kurultay kürsüsünden hapisteki demokrasi düşmanlarına selam yollayan siz değil miydiniz? Bunların hepsini, katbekat fazlasıyla yaptınız ve ne olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Siyasi çıkarınız ve istikbaliniz için bölücü terörün meşruiyet kazanmasına rıza gösterdiniz. Dolayısıyla bağırarak, sağa sola hakaret ederek, milleti tehdit ederek bu kirli tarihinizi silemezsiniz. Alnınıza yapışan utanç lekesini çıkaramazsınız. CHP'nin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı, menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Her iki siyasi yapının da ruh ikizini bulduğu anlaşılıyor. CHP'nin her milli meselede bölücü örgütün uzantılarının stepnesi gibi davranmasının sebebi işte budur. Yakında bu benzeşme CHP'nin fiilen geçtiği eş başkanlık sistemine resmen de geçmesiyle birlikte iyice görünür olacaktır."

Bu ideolojik kaynaşmadan devletine sadık CHP'li vatandaşların da çok ciddi rahatsızlık duyduğunu belirten Erdoğan, "Gazi'nin hatırasına hürmetle destekledikleri partinin marjinalleşmesini, Kandil'in ve Silivri'nin dümen suyunda gitmesini onlar da istemiyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullanarak, salondakilere "31 Mart'ta tarih yazmaya var mıyız? 31 Mart'ta hep yeni, hep ileri diyerek koşmaya var mıyız? 31 Mart'ta belediyelerde de Türkiye Yüzyılı'nı başlatmaya var mıyız? 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyor muyuz? 31 Mart'ta yeniden Ankara, yeniden Antalya diyor muyuz? Rabb'im sizlerden razı olsun." dedi.

Programdan Notlar

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un cenazesinin Beyazıt Camisi'nden kaldırılışını temsilen bir kesit sahnelendi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti genel başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları katıldı.

Yarışmada, "100'ümüzden Akif'e" konulu yarışmada şiir alanında birinci olan Gizem Akgün'e, resim alanında birinci olan Halil Alan'a ve mektup alanında birinci olan Feyza Nur Özçelik Ünal'a ödülleri verildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "fetih müjdecisi" olarak nitelendirdiği sembol anahtarı hediye etti.

(Bitti)