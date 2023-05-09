Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu İş Sözleşmesi Protokol Çerçevesinde kamu işçisine yüzde 45 zam ve taban ücretini 15 bin lira yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu İş Sözleşmesi Protokol Çerçevesinde kamu işçisine yüzde 45 zam ve taban ücretini 15 bin lira yapıyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı.