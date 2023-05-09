Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu İş Sözleşmesi Protokol Çerçevesinde kamu işçisine yüzde 45 zam ve taban ücretini 15 bin lira yapıyoruz"
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu İş Sözleşmesi Protokol Çerçevesinde kamu işçisine yüzde 45 zam ve taban ücretini 15 bin lira yapıyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu İş Sözleşmesi Protokol Çerçevesinde kamu işçisine yüzde 45 zam ve taban ücretini 15 bin lira yapıyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika