Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tokat'ta manda yoğurtlu şifa karışımı tavsiyesi verdik, Çatalca'da manda kalmadı

ÇATALCA, İSTANBUL (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla birlikte Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti.

TOKAT'TA VERDİĞİ TARİFİ HATIRLATTI

Geçen mart ayında Tokat'ta çiftçilerle yapılan televizyon programında verdiği manda yoğurtlu şifa karışımıyla günlerce konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o sözlerini hatırlatarak ilginç bir açıklamada bulundu:

"Ramazan bayramını Çatalca'da sizlerle geçireyim istedim. Bayramın ertesinde de belediyeyi ziyaret edeyim istedim. Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.

"BU YAZ CİDDİ BİR ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK"

Çatalca'yı değerlendireceğimiz zaman, Çatalca'da da altyapı üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız. Mesut Kardeşimizi Belediye başkanı yaptınız. İnşallah bu yaz karayollarıyla birlikte burada ciddi bir asfaltlama çalışması yapılacak. Çukur, çamur olan bir Çatalca olmayacak. Çatalca'yı daha güzel bir hale getireceğiz. Ulaştırma bakanım burada gerekli temini verdi. Belediye başkanım da araç gereç konusunda gerekli temini verdi. İnşallah altyapı üst yapı konusunda gerekli çalışmaları yapacak.

"MEĞERSE ÇATALCA BU İŞTE ÇOK MAHİRMİŞ"

Tokat'ta mandadan bahsettik, Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Meğerse; Çatalca bu işte çok mahirmiş. Manda kaymağı manda sütü bunlar Çatalca'da adeta marka.. Her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz."