Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi. - BURSA
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika