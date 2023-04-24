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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan TOGG Politika Haberler

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