Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika