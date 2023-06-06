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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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