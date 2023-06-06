Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir.