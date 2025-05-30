Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı ' Dünya 5'ten büyüktür' itirazımızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz."

-"Yıl sonuna kadar 252 bin konutun anahtarlarını depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz."

-"Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözler görülür iyileşmeler kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor."

İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.