Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı 'Dünya 5'ten büyüktür' itirazımızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı 'Dünya 5'ten büyüktür' itirazımızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı ' Dünya 5'ten büyüktür' itirazımızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz."
-"Yıl sonuna kadar 252 bin konutun anahtarlarını depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz."
-"Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözler görülür iyileşmeler kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor."
İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.