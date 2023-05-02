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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız" "Yaptığımız her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını ifade ediyor" "Bay bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu diyor" "Bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız"

"Yaptığımız her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını ifade ediyor"

"Bay bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu diyor"

"Bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Halkların Demokratik Partisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye PKK Politika Haberler

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