Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız" "Yaptığımız her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını ifade ediyor" "Bay bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu diyor" "Bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder.