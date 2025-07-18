Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor. Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika