Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor. Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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