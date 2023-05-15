Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teşkilat mensuplarından ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmalarını istiyorum" "Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük rehavete, en küçük zafiyete izin vermeden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teşkilat mensuplarından ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmalarını istiyorum"

"Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük rehavete, en küçük zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz"

"Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır"

"En yakın rakibimize 2 milyon 600 bine yakın fark attık"

- "Biz teröristlerle kolkola olmadık. Biz Selo'yla beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katilini dışarı salacağız diyenlerle olmadık. Biz kandilden talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizden alırız."

" Yarın sabahtan itibaren Türkiye Yüzyılı için milletimizin ve özellikle de gençlerimizin umutlarını en yükseğe çıkartmak için çalışmalara başlıyoruz"

"Önümüzdeki dönemde de hiçbir tahrike, hiçbir provokasyona, hiçbir oyuna gelmeden sadece ve sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacak, koşturacak, uğraşacağız"

" Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine kimse engel olamayacaktır"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilat mensuplarından ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmalarını istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük rehavete, en küçük zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz" dedi.