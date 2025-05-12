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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" "Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır"

"Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek. Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer ebediyen sökülüp atılacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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