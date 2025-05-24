Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye'yi en yakın zamanda yükselteceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye'yi inşallah en yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz"

"Merhum Necip Fazıl, şiir, nesir, tekmil eserleriyle daima ötelerin, ferdaların bir anlamda sıdretil müntehanın peşinde olmuştur"

"Bugün tarihini bilen bir gençlik var"

"Bilimden kültür ve sanata, savunma sanayine, bu gençlik muteber Türkiye'nin geleceğini inşaa ediyor"

"Gençliğimizin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında açıklamalarda bulundu.