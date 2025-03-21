CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye olarak yürüttüğümüz çalışmalarda kritik eşikleri geride bıraktık. 85 milyonun kalbine vurulan hançeri söküp...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye olarak yürüttüğümüz çalışmalarda kritik eşikleri geride bıraktık. 85 milyonun kalbine vurulan hançeri söküp atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye olarak yürüttüğümüz çalışmalarda kritik eşikleri geride bıraktık. 85 milyonun kalbine vurulan hançeri söküp atacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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