Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye olarak yürüttüğümüz çalışmalarda kritik eşikleri geride bıraktık. 85 milyonun kalbine vurulan hançeri söküp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye olarak yürüttüğümüz çalışmalarda kritik eşikleri geride bıraktık. 85 milyonun kalbine vurulan hançeri söküp atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye olarak yürüttüğümüz çalışmalarda kritik eşikleri geride bıraktık. 85 milyonun kalbine vurulan hançeri söküp atacağız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika