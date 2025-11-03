Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak. Sadece ülkemiz değil, Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kabinenin ikinci döneminin 51'inci toplantısını tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ekonomiden turizme, dış politikadan güvenliğe geniş bir yelpazede gündemdeki meseleleri değerlendirdiklerini kaydetti. Alınan kararların ve yaptıkları istişarelerin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türk siyasi tarihine 'Anadolu ihtilali' olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23'üncü seneidevriyesini idrak ediyoruz. Bugün itibarıyla iktidardaki 23'üncü yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24'üncü yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı kıvancını yaşıyoruz" dedi.

58'inci hükümetten bugüne kadar bakanlar kurulu ve kabinelerde görev alanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her birine ülkemize, milletimize ve davamıza olan hizmetleri dolayısıyla ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bundan tam 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak, bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu, aynı gururu kök hücrelerimize kadar taşıyoruz. İlk günkü gibi Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet sevdalısıyız. İnşallah daha nice yıllar azimle, aşkla, şevkle, tutkuyla, milletimize hizmet üretmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü biçimde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine son toplantımızdan bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim'de İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 5'incisini gerçekleştirdiklerini belirterek, Afrika ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretin 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yaklaştığını bildirdi. Türk müteahhitlerin Afrika'da toplam değeri 97 milyar doları bulan 2 binden fazla proje üstlendiğini kaydeden Erdoğan, kıta genelindeki yatırımların piyasa değerinin 15 milyar doları aştığını ifade etti. Gelecek sene düzenlenecek 4'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile bunu biraz daha ilerleteceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Afrika'yla değil, Körfez'deki kardeşlerimizle de münasebetlerimizi güçlendiriyoruz. 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretimiz, bu bakımdan oldukça faydalı geçti. Bu ziyaretten enerji, savunma sanayii, eğitim, yatırımlar ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini içeren toplam 24 anlaşmayla döndük. Yerli elektrikli otomobilimiz Togg'u ziyaretimiz sırasında Kuveyt Emiri ve Umman Sultanına hediye ettik" ifadelerini kullandı.

"Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken, biz stratejik hamlelerle Türkiye'yi tüm bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Yurt dışında Türkiye partisi olacağız' sözlerini hatırlatarak, Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken; biz işte böyle stratejik hamlelerle Türkiye'yi tüm bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Burada bir üzüntümü de samimiyetle paylaşmak istiyorum. Biz, yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği 'Yurt dışında Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın genel başkan, diğer bütün taahhütleri gibi maalesef, bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. Hatta yurt dışındaki yoldaşlarından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, bir-iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem başında bulunduğu 100 yıllık partiyi, hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. İcbar edildiğini düşündüğüm bu yolun yanlışlığını, inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum" dedi.

Umman'dan dönüşünün ertesi günü İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" diyerek başlattığımız konut projesinde 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra, 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, her iki projemizle ilgili detayları paylaştı" açıklamasını yaptı.

Başvuruların 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacağını, kuraların aralık ayında çekileceğini ve ilk teslimatın Mart 2027'de yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Projelerimizin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 28 Ekim'de Türk savunma sanayii adına iftihar verici bir tören vesilesiyle yine milletimizin huzurundaydık. Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ilk 5 tesisinden biri olan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca uzun testlerden başarıyla geçen milli muharebe tankımız ALTAY'ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık" dedi.

Hedeflerinin 6 yıl içinde 250 ALTAY tankını Türk Silahlı Kuvvetleri emrine vermek olduğunu hatırlatan Erdoğan, "BMC firmamıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği olan her bir kardeşime, bilhassa da proje ortaklarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Geçen hafta ülkemizin hava savunma kapasitesini daha da güçlendiren anlaşmaların imzalandığı iki önemli ziyaret düzenlendi. Önce Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Starmer'ı, ardından da Almanya Şansölyesi Sayın Merz'i heyetleriyle birlikte Ankara'da ağırladık. Her iki misafirimizle de başta yatırım, ticaret ve savunma olmak üzere ikili gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair mutabakatla bu alanda yeni bir dönemi başlattık. Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerimizle 'kazan-kazan' temelinde savunma iş birliğimizi güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Türkiye, gizli-açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayiinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir"

Milli muharip uçak KAAN'ı belirledikleri takvimde Hava Kuvvetleri envanterine katacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa biz şundan eminiz: İlk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa, tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. İspanya hükümetinin geçen hafta 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını, bu iddialı duruşumuzun bir ispatı olarak görüyoruz. Bunun arkasının geleceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Türkiye, gizli-açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayiinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yıldönümünün kutlandığını hatırlatan Erdoğan, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Türkiye'nin en büyük şehir parkını İstanbul'umuza kazandırmış olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kendisine gönderdiği hediye için teşekkür etti. Erdoğan, "Külliyemizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına, Cumhuriyetimizin 102'nci yaşını coşkuyla kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Nitekim 1 Kasım Cumartesi günü çevre alanında muhteşem bir eserin açılışını yaptık. 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi İstanbullu kardeşlerimizle aziz milletimizin hizmetine sunduk. Böylece yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından Millet Kıraathanesi'ne, parkıyla, havuzuyla, sosyal donatılarıyla Türkiye'nin en büyük şehir parkını İstanbul'umuza kazandırmış olduk" diye konuştu.

Millet Bahçesi'nin aynı zamanda afet zamanında toplanma merkezi olarak da hizmet vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet Yönetim Merkezi'nin de yer aldığı Millet Bahçemizde herhangi bir afet durumunda 40 bin çadır kurulabilecek. İstanbul'umuz bir yeşil alanın ötesinde deprem riskine karşı milyonların sığınabileceği devasa bir toplanma merkezi kazandı. Millet Bahçemizin İstanbul'umuz için, ülkemiz için bir kere daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Turizm gelirlerimiz 12 milyar dolar seviyesinden 2024 senesinde 61,1 milyar dolara yükseldi"

Son Kabine toplantısından bu yana birçok uluslararası etkinliğe iştirak ettiklerini, İstanbul'da ve Ankara'da kabuller gerçekleştirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emanetini taşıdığımız milletimizin güvenine layık olmanın gayretindeyiz. İnşallah bundan sonra da rehavete ve tekebbüre kapılmadan 86 milyon için ter dökmeyi sürdüreceğiz" dedi.

2002'den itibaren en büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında turizmin geldiğini, 23 sene önce 13,2 milyon olan ziyaretçi sayısının geçen yıl 62,3 milyona ulaştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm gelirlerimiz ise 12 milyar dolar seviyesinden 2024 senesinde 61,1 milyar dolara yükseldi. Sektörümüzü, kum-deniz-güneş üçgeninden çıkartarak sağlıktan kongre ve spor turizmine kadar farklı alanlarda geliştirdik. Aslında Türkiye olarak sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporları gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Anadolu'nun her bir şehri adeta bir açık hava müzesidir. Ama biz bu eşsiz potansiyeli henüz tam manasıyla değerlendiremiyoruz. Rant hırsı, ihmal veya tedbirsizlik gibi sebeplerle son dönemde yaşanan facialar, maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği bir gölge düşürdü" dedi.

"Milletten para kazanan fakat millete hak ettiği hizmeti, güvenliği ve konforu sunmakta gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz"

21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının yüreklerde açtığı yaraların halen taze olduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları, inanıyorum ki bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. İşini düzgün yapanlarla elbette bir sorunumuz bulunmuyor. Milletten para kazanan fakat millete hak ettiği hizmeti, güvenliği ve konforu sunmakta gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz. Açık söylüyorum bu konuda en küçük bir tavizimiz yoktur ve olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Gerek gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara, gerekse bölgemizdeki gerginlik ve çatışmalara rağmen turizm sektörümüzün ilerleyişi sürüyor" diyen Erdoğan, turizm gelirlerine yönelik rakamları paylaştı. Erdoğan, "2025 yılının ilk 9 ayına ait veriler kısa süre önce TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 49 milyon 993 bin oldu. Bu rakam, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüme anlamına geliyor. Turizm gelirinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemiz tam 50 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu, tüm zamanların üç çeyrek rekorudur. İlk 9 aylık gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı. Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yılı sonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Bizim için önemli bir veri de kişi başı gecelik harcamadır. İlk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 9 artışla 116 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından ise bu rakam 103 dolar oldu. Bu umut verici rakamların da ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"Sadece ülkemiz değil, Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek"

Türkiye'nin turizm potansiyelinin bunların çok çok üstünde olduğunu kaydeden Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin turizme sağlayacağı katkının önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz, görenleri kendisine hayran bırakan tabii ve tarihi güzelliklerine rağmen turizmde hak ettiğini uzun yıllardır alamadı. Bunun en büyük nedeni, sizin de bildiğiniz üzere terördü. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah bu engeli de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak; bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak. İstikrarını, güvenliğini, huzurunu, bilhassa da kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle hiç kimse duramayacak. Bu süreç başarıyla neticelendiğinde İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak, Antalya kadar Van kazanacak, Bursa kadar Bitlis kazanacak" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazananın 86 milyonun her bir mensubu olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ülkemiz değil, Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek. Ne yapıyorsak işte bunun için yapıyor, bunun için mücadele ediyoruz. Terörle, şiddetle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz. Bundan hiç kimseye hayır gelmez. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Biz, bu coğrafyanın bin yıllık sakinleriyiz ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır, bir ve beraberdir" dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelede çok nemli sınavlar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. Kaynaklarımızı eğitime, sanayiye, tarıma, sağlığa turizme; hasılı ekonomik kalkınmaya hasretmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Hem iktidar ve ittifak hem de millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Ayrılığa düşmeden, birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek, birbirimize empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı. - ANKARA