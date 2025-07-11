Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title