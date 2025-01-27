Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin çok boyutlu olarak sürdüğünü belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler için hayata geçen uygulamalar ve Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin önemine değindi.

"132 yeni üniversite açarak toplam üniversite sayımızı 208'e çıkardık"

Sadece hak ve özgürlükler alanında değil, diğer başlıklarda da daima Türk gençlerinin yanında olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütüp kalkındırırken diğer yandan da gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2002 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite vardı. 132 yeni üniversite açarak toplam üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Göreve geldiğimizde gençlik merkezlerinin sayısı sadece 9'du. Bugün bu sayı 522'ye ulaştı. Yükseköğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan aldık 862'ye çıkardık. 1 milyona yaklaşan yatak kapasitesine sahip, konforlu, güvenli ve modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 lira tutarında burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Bugün lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira burs ve kredi desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lümpenlerin dediklerine prim verseydik birçok yerde gönül elçilerimizden mahrum kalırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"22 yıl önce üniversitelerimizdeki toplam akademik personel sayısı 70 bindi. Bugün akademik personel sayımız 184 bini aşmış durumda. Yükseköğretim kurumlarımızın kapılarını dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrencilere ardına kadar açtık. 2002'de uluslararası öğrenci sayımız 15 bin 505 iken şu anda dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın misafir öğrencimiz bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin bir ülkenin yumuşak gücü için ne manaya geldiğini son dönemde Suriye'de yaşananlar bizlere tekrar hatırlatıyor. Ülkemizde eğitim gören misafir öğrenciler şu an bakan olarak, üst düzey bürokrat, siyasetçi, iş adamı, akademisyen olarak kendi halklarına hizmet ediyor. Şayet bu konuda ırkçı lümpenlerin dediklerine prim verseydik Suriye'den Afrika'ya kadar birçok yerde gönül elçilerimizden mahrum kalırdık. Biz kendisi dışında herkese kin ve nefret besleyen bu başıbozuk güruha rağmen eğitimde uluslararası öğrenci hareketliliğini destekledik. Bunlar sadece birer başlangıç bu politikamızın olumlu sonuçlarını ileride ekonomiden ticarete, diplomasiden beşeri ilişkilere kadar her alanda daha net göreceğiz. Birileri halen anlayamasa da bakın bundan 5, 10, 20 yıl sonra küresel ölçekte çok farklı bir Türkiye'yi konuşuyor olacağız. Gençlerimizin imkanlarını genişlettiğimiz bir diğer alan spordur, gençlik ve spor tesislerinin sayısı 2002'de sadece bin 575'di; yeni futbol sahaları, atletizm pistleri, yarı ve tam olimpik yüzme havuzları, spor salonları, stadyumlar, gençlik merkezleri inşa ederek bu sayıyı 4 bin 456'ya yükselttik."

"Türkiye gençlerin gayretleriyle inşallah destanlar yazacak"

Yerli ve milli teknoloji hamlesi olan TEKNOFEST'i hayata geçirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lise ve üniversite çağındaki gençlerimizi; yeni ürünler ve projeler geliştirmeleri için teşvik ediyoruz. Savunma sanayimizdeki 3 bin 500'ü aşkın firmada çalışan, emek veren, ter döken genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor. Bugün Milli Muharip Uçağımız KAAN'dan, İnsansız Hava Araçlarına (İHA) birçok stratejik projede gençlerimiz öncü roller üstleniyor. İnşallah bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Türk Savunma Sanayi, sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Türkiye gençlerin gayretleriyle inşallah destanlar yazacak. İçinde bulunduğumuz asır Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı olacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyorum. Kalbimle buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

"LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz"

Gençleri korumaya yönelik uygulamaların devam edeceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim biliyorsunuz 14-28 Mayıs seçimlerinde sözünü verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu Uygulamasını geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde başlatmıştık. 13 Ocak'taki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda Aile ve Gençlik Fonu'nu tüm şehirlerimize yaygınlaştırdığımızın müjdesini milletimizle paylaşmıştık. Böylelikle yuva kuracak gençlerimize 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Sigara, alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor. Dijitalleşme ve internetin yayınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız" dedi.

"Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz"

Terörle mücadelenin çok boyutlu bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla, kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görünmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Emperyalistlerin başımıza sardığı bu belayı defedecek, 40 yıllık oyunlarını bozacak, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimizden güç ve ilham alarak, aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Sadece belli kesimlerin değil; Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz. Bu ülkenin gençlerinin yan yana huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, geleceklerine güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bu mücadelemizi de siz gençlerimizle beraber yürüteceğiz. Engelleri birlikte aşacağız. Kirli senaryoları birlikte yırtıp atacağız. Saldırıları birlikte göğüsleyeceğiz. Kardeşliği birlikte yücelteceğiz. Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz. İstikbalin aydınlık günlerine birlikte yürüyeceğiz. Başkaları ayırmaya, bölmeye çalışsa da biz bu ülkenin gençlerini, işte bugün bu salonda olduğu gibi birleştirmenin, kucaklaştırmanın, aynı ortak payda da buluşturmanın gayretinde olacağız. Rabbim ömür verdiği gençler de bizim arkamızda durduğu müddetçe, bu ülkeye, bu millete, fedakarca hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA