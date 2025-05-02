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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız" "Petrol ve doğal gaz aramada küresel aktör haline geleceğiz" " Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız"

"Petrol ve doğal gaz aramada küresel aktör haline geleceğiz"

" Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti"

"2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız"

"Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yer altı yer üstü kaynaklarında gözümüz olmadı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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