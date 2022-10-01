Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizde ukde kalan bir mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir Anayasa'ya kavuşturmaktır" -"Yeni Anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yaptığımız samimi çağrılar, maalesef, ülkemizi böyle bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizde ukde kalan bir mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir Anayasa'ya kavuşturmaktır"

-"Yeni Anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yaptığımız samimi çağrılar, maalesef, ülkemizi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmedi"

-"İlk çalışma, Meclis'teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağrımıza ise somut hiçbir cevap alamadık. Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi, hakkı olan yeni Anayasa ile buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum"

-"Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır"

-"Türkiye ekonomi modelinin kabul görmesinde istihdam gücünün çok büyük katkısı vardır. Ekonomi modelimizin merkezinde insan vardır, insanımız vardır"

-"Önceleri bizi şiddetle eleştirenlerin bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz"

-"Yaşanan sıkıntıları, sorunları asla görmezden gelmiyoruz. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın endişelerini gayet iyi biliyoruz. Tedbirleri ilk günden itibaren almaya başladık. Geçtiğimiz Aralık ayında kur korumalı mevduat hesabıyla paniğin önüne geçtik"

-"İnşallah yılbaşında tüm ücretlilerin durumunu, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulunuyor.