Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Görevini yapan jandarmamıza dil uzatacak, hakaret edecek kadar gözü dönmüşlerin iftiralarına asla kulak asmıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ndeki konuşmasında, belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasının aksine Türkiye'nin asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Erdoğan, bu başarıda hiç şüphesiz hükümetin kararlılığının yanında askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine, bekçisinden istihbaratına tüm emniyet birimlerinin uyum içinde çalışmasının büyük payı olduğunu söyledi.

Teknolojinin de sağladığı imkanlar sayesinde bir dönem en önemli sıkıntı kaynağı olan koordinasyon sorununu çözüme kavuşturduklarını belirten Erdoğan, ayrıca tüm operasyonları başkalarına ihtiyaç duymadan yürütebilir hale geldiklerini ifade etti.

Suçla ve suçluyla mücadele yanında suçu önleyici faaliyetler konusunda da ciddi mesafe katettiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Görevini yapan jandarmamıza dil uzatacak, hakaret edecek kadar gözü dönmüşlerin iftiralarına asla kulak asmıyoruz. Sicili ülkemizin karşısında kim varsa onun yanında yer almakla dolu bu muhterisleri maşeri vicdana havale ediyoruz. Son seçimler milletimizin bunlara prim vermediğini, böyle davranmaya devam ettikleri sürece de asla prim vermeyeceğini göstermiştir. Askere, polise, jandarmaya ve sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz onlara aldırmadan sadece işimize bakıyor, milletimizin bize yönelik teveccühüne mazhar olmaya, Türkiye Yüzyılı'mızın inşasına giden yoldaki taşları temizlemeye çalışıyoruz. Karşılaştığımız onca sıkıntıya rağmen aziz milletimizin destek ve duasıyla inşallah bu hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz."

"Sadece ailelerinin değil 85 milyonun da iftihar kaynağı oldular"

Erdoğan, kaliteli, nitelikli ve disiplinli bir eğitimin her alan gibi tüm emniyet hizmetlerinde de başarının anahtarı olduğunu belirterek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin bu hususta da farkını ortaya koyduğunu söyledi.

Zorlu eleme aşamalarından geçen gençlerin göreve hazırlanmasında, akademinin hocaları ve komutanlarının önemli rol oynadığını aktaran Erdoğan, subay ve astsubayları en donanımlı, en nitelikli şekilde yetiştiren hocalara, komutanlara ve ailelere teşekkürlerini iletti.

Mezuniyet sevinci yaşayan gençlerin yoğun eğitim sürecini alnının akıyla tamamlayarak, yüzlerce yıldır üzerinde tek bir leke bulunmayan şerefli bir üniformayı giymeyi hak ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Mezunlarımız sadece ailelerinin değil 85 milyonun da iftihar kaynağı oldular. Hocaları ve komutanlarıyla birlikte hepimizin yüzünü ağarttılar. Tıpkı aileleriniz ve hocalarınız gibi bizler de tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. Devletimiz ve milletimiz için üstleneceğiniz tüm görevlerde şimdiden her birinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin pek çok farklı yolu bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayatın tabii akışı içinde hepimiz birer vazife alarak hem helalinden rızkımızı kazanıyor hem de topluma karşı mesuliyetimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hiç şüphesiz aklıyla, yüreğiyle ve bileğiyle aziz milletimize ve devletimize hizmet eden her meslek erbabının emeği de alın teri de mukaddestir. Doktorundan öğretmenine, işçisinden işverenine, çiftçisinden esnafına kadar Türkiye'ye katkı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda gösterilen her samimi çabayı şükranla karşılıyoruz. Ancak vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda gerektiğinde canını feda eden güvenlik güçlerimizin konumu ayrıdır."

"Alçakların karşısına ilk önce siz dikileceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 milyonun huzur ve esenliği için karada, havada, denizde gece gündüz demeden görev yapan kahramanların hakkının ödenemeyeceğini vurguladı.

"Şu an karşımda gözleri çakmak çakmak parlayan her bir evladımız işte böyle ağır bir sorumluluğu taşımaya namzettir." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler bugünden itibaren onurlu olduğu kadar zor ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra edeceksiniz. Milletimizi asırlardır ayakta tutan maddi ve manevi değerleri inşallah sizler yaşatacaksınız. Bu memleketin huzurunu bozmaya teşebbüs edecek alçakların karşısına ilk önce siz dikileceksiniz. Ne mutlu size ki milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü muazzez bir çatıya katılma imkanı buldunuz. Bu ocak ki ne adında ufak bir leke ne mazisinde bir ayıp ne de tepesinde bir kara bulut vardır. Eviniz kadar temiz, aileniz kadar aziz bu güzide ocağa katılarak, ailenizden farksız olan bu millete evinizden farksız olan bu vatana hizmet etme şerefine nail olacaksınız. Bugüne kadar ailenizin en kıymetli evladıydınız. İnşallah bundan sonra her biriniz 85 milyonun göz bebeğisiniz. Sizleri yetiştiren ve bu vatana hizmete gönderen ailelerinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Tüm şehitleri hayırla yad ettiğini belirten Erdoğan, İstiklal Marşı'nın "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda." mısralarını okudu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri türlü kazadan, beladan, saldırıdan ve ihanetten muhafaza buyursun. Sizlerden bu millet uğruna, bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna, kahraman ecdadın manevi hatırası ve emaneti uğruna ihanete de hasımlarımıza da asla geçit vermemenizi bekliyorum. Bu duygularla mezuniyetinizin siz aileniz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda Rabb'imden başarı ve esenlikler diliyorum. Sadece anne babanızın değil, 85 milyonun tamamının samimi dualarının arkanızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Mezun olan misafir öğrencilerimizi de tebrik ediyorum."

Notlar

Törende, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci topluluğu müzik ve şiir dinletisi ile halk oyunları gösterisi sundu. Jandarma Merasim Bölüğü Komutanlığınca tüfekli hareketler gösterisi yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de sahne aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu da törende birer konuşma yaptı.

Bakan Yerlikaya ve komutanlar, tören alanına gelişlerinde, stadı dolaşarak aileleri selamladı.

Akademi mezunu dönem birincisi subay ve astsubaylar tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı. Daha sonra diplomalar verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan, bayrak devir tesliminin ardından da bayraktarlara kılıç ve diplomalarını verdi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekiplerince dağcılık ve paraşüt gösterisi gerçekleştirildi. Paraşütçüler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı taşıyarak iniş yaptı.

Tören geçişi sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu.

(Bitti)