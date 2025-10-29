Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde güvenliğin ve huzurun en üst seviyede egemen olduğu bir Türkiye'yi, inşallah sabırla, azimle, sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika