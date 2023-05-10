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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşanları görüyorsunuz değil mi, Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emparyalleri görüyorsunuz değil mi? İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Politika Haberler

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