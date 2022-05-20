Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine evet diyemeyiz&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine evet diyemeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Metin Başar - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine evet diyemeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine evet diyemeyiz" "YPG kesinlikle PKK'nın doğurduğu terör örgütüdür" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine evet diyemeyiz"

"YPG kesinlikle PKK'nın doğurduğu terör örgütüdür"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Politika

Politika, Güncel, Haberler

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