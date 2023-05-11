Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terör örgütlerinden temizlediğimiz Gabar'da sadece tek bir sahada ülkemizin yıllık kullanımının 10'da 1'ini karşılayacak kaliteli petrol bulduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terör örgütlerinden temizlediğimiz Gabar'da sadece tek bir sahada ülkemizin yıllık kullanımının 10'da 1'ini karşılayacak kaliteli petrol bulduk. Şimdi 40 yıldır oralarda terörün neden bitmediğini, bitirilmediğini daha iyi anlıyoruz değil mi ?"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sincan mitinginde açıklamalarda bulundu.