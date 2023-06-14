Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.