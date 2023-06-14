Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title