Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika