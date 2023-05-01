Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona...

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."