Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika