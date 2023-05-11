Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak" -"6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır" -"Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık.