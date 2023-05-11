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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak" -"6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır" -"Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak"

-"6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır"

-"Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 837 bin çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu sağladık"

-"Togg'un yola çıkmasından, TCG Anadolu'ya, KAAN'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

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