Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak"
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak" -"6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır" -"Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak"
-"6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır"
-"Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 837 bin çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu sağladık"
-"Togg'un yola çıkmasından, TCG Anadolu'ya, KAAN'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika