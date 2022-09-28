Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Biz paramıza değer kazandırmak gayretinde olacağız, faizi düşürmek suretiyle." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.