Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Biz paramıza değer kazandırmak gayretinde olacağız, faizi düşürmek suretiyle." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika