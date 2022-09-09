Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin olumsuz tavırla ilgili, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin olumsuz tavırla ilgili, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil." dedi.

Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı hatırlatılarak, İngiltere'ye bir ziyaret yapıp yapmayacağı sorulan Erdoğan, "Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Sosyal medya üzerinden Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına yönelik taziye mesajı paylaştığını dile getiren Erdoğan, "Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızda bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Kendisini tanıyorum. Buckingham Sarayı'nda da 2 kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz." ifadelerini kullandı.

ABD'deki F-16'lara yönelik açıklamalar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Başkanı John Kirby'nin Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği brifingde, Türkiye'nin ABD'den F-16 modernizasyonu talebine dair, "F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok" demesi, Başkan Joe Biden'ın da temmuzda onaylanan F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısına desteğini sürdürdüğünü belirtmesiyle ilgili görüşü sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu ve 'Cumhuriyetçiler destek vermiyor' gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor, her yerden bunu temin mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var."

(Bitti)