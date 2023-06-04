Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla onur yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Temel hedefimiz 21. yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel hedefimiz 21. yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir"

"Yeni dönemi Türkiye açısından en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin bölgesel güç ve küresel aktör konumunu pekiştireceğiz"

"Yönümüz hem batıya hem de doğuya dönük olacak. Ama asıl istikametimiz doğruya, hakikate ve adaletedir"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla onur yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel hedefimiz 21. yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir" dedi.