Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır. Türkiye olarak nasıl mücadele ve müzakere süreçlerinde Gazze halkının her zaman yanında olduysak, bundan sonra da tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış törenine katıldı. Rize Valilik Tören Alanı'nda gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Burada hemşehrilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte 20 Eylül'de yaşanan sel afetine değinerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erdoğan, "Metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü afet öncesi ve sonrasında seferber olduk. 1754 personel, 663 aracın yanı sıra 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Zarar ve hasar tespit çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Yaraların sarılması için hükümetimiz gerekeni yapıyor ve yapacak. Tekrar geçmiş olsun; Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

'ZAMAN DEĞİŞİR VE MİLLETİMİZE OLAN SEVDAMIZ DEĞİŞMEZ'

Aşk ile çıktıkları yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye ve memleketimize hizmet aşkımızda ilk gün nasılsak hamdolsun bugün de öyleyiz. Dünya değişir, zaman değişir, bizim size ve milletimize olan sevdamız, tutkumuz değişmez. İşte bugün buraya gelirken yine elimiz boş gelmedik. Rize'ye yine hizmetlerle geldik. Bugün toplam 38 projemizin toplu açılışını 2 projemizin de temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'RİZE ŞEHİR HASTANESİ 2026'DA HİZMETE GİRECEK'

Rize'de sağlık alanında 23 yılda 7 milyar 211 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Sağlık bizim en önemli meselemiz. 911 yatak kapasiteli toplam 31 adet sağlık tesisi ve hizmet binasını Rizeli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 22 milyar liralık yatırım bedeline sahip 1203 yatak kapasiteli 3 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanemizin yüzde 48'i, 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanemizin yüzde 92'si, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin de yüzde 40'ı tamamlandı. 2026 sonunda hizmete girecek Şehir Hastanesi ile Rize'miz, sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak" diye konuştu.

'ZALİMLERİN KARŞISINDA EĞİLMEDEN BÜKÜLMEDEN DİMDİK DURUYORUZ'

Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan ülkemiz için yatırımlarımıza hızla devam ederken yurt dışında da yoğun bir diplomatik atak içindeyiz. Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını ve ağırlığını artırıyoruz. Dünya liderlerinin katıldığı önemli zirvelerde ülkemizi ve milletimizi gururla temsil ediyoruz. Türk milletinin hakkını, hukukunu ve çıkarlarını, kararlılıkla savunuyoruz. Medeni denilen ülkelerin sessiz, tepkisiz kaldığı trajedileri, cesaretle, insanlığın gündemine taşıyoruz. İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesinde bunu yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bunu yaptık. Önceki gün Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda yine bunu yaptık. Gittiğimiz her yerde bulunduğumuz her toplantıda, kimseden çekinmeden, ezilenlerin sesi olduk. Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Nasıl Rize, hakkın, hak olanın yanındaysa, nasıl Rize, vicdanın, hamiyetin, haysiyetli duruşun yanındaysa biz de mazlumların ve mağdurların her zaman yanındayız. Devlet ve hükümet olarak Rize'den aldığımız güçle sizden aldığımız ilhamla zalimlerin karşısında, eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz" dedi.

'2 YIL SONRA GAZZE'DE YÜZLER GÜLDÜ'

Gazze'ye huzur barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dün Mısır'dan hepimizi tüm Müslümanları, hatta vicdan sahibi tüm insanları, sevindiren güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı; 2 yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar korkuyla değil, sevinçle sokaklara döküldü. Çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır. Hele hele Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. Gazze'nin 2 yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz. ABD'deki temaslarımızın ana gündemi, Gazze'de akan kanı durdurmaktı. Orada Amerikan Başkanı Sayın Trump'la çok verimli çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ardından MİT Başkanımızı Doha'ya, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdim. Hamas'la kapsamlı görüşmeler yaptık. Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük. Yani Gazze'ye huzur barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı, istihbaratımızı, diplomatlarımızı, kurumlarımızı seferber ettik"

'BİZ ARTIK KAN AKMASIN DİYORUZ'

"Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır" diyen Erdoğan, ateşkese ilişkin mesajlarını şöyle sürdürdü:

"Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı; tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü biz artık kan akmasın diyoruz. Biz, 'Çocuklar açlıktan ölmesin' diyoruz. Biz 'Filistinli yavrular beyaz kefenlere sarılmasın' diyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. Bizim barıştan, istikrardan ve bölgemizde huzurun hakim kılınmasından başka bir arzumuz yok. Kardeşlerim bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler, attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz. 2 yıldır süren ağır bombardımanın ardından Gazze'de çok büyük bir yıkım ve enkaz var. Bunların kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Şunun altını çizerek burada söylemek isterim; tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır. Türkiye olarak nasıl mücadele ve müzakere süreçlerinde Gazze halkının her zaman yanında olduysak bundan sonra da tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2 senedir dişleri ve tırnaklarıyla zulme direnen Gazzeli kardeşlerimi buradan saygıyla selamlıyorum. Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum"

'ANLAŞMA HAKİKATİN NE OLDUĞUNU ÇOK NET BİÇİMDE GÖSTERDİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Kıymetli hemşerilerim; ülkemizdeki ana muhalefetin vizyonsuzluğuna üzülerek ifade ediyorum ki bu süreçte bir kez daha şahit olduk. 7 Ekim olayından sonra uzun süre Hamas'a 'terör örgütü' dediler. Filistin direnişine çok çirkin ifadelerle çamur attılar. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca bu sefer hemen ağız değiştirdiler. Yurt dışına firar etmiş yabancı istihbarat örgütlerinin piyonu olmuş tiplerin iftiralarıyla hükümetimizi ve şahsımızı hedef aldılar. Biz bunların yalan olduğunu bilgi ve belgeleriyle ortaya koyduk. Ama buna rağmen itibar suikastlarını maalesef devam ettirdiler. Amerika seyahatimiz öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanının söylediği hezeyanları sizler de işittiniz. Uzanamadığı üzüme koruk diyen tilki misali her gün yeni bir mazeret üreterek ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyor. Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımızı söylüyor. Gazze'ye ve Filistin davasına sahip çıkmadığımızı iddia etti. Peki, sonuçta ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü dolaştı yine kendisini buldu. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu çok net biçimde gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti, kabul etti. Ülkemize teşekkürlerini illeti" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN DEVLET GÖREVLİLERİMİZE ÖZÜR BORCU YOK MU?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi ben buradan soruyorum; Hadi bizi bir tarafa bıraktım. CHP Genel Başkanının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in ateşkesin sağlanması için haftalardır, gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Ulu orta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü milletimize özür borcu yok mu? Sayın Özel, adının hakkını verip, müstakil siyaset yapmak yerine belli siyaset odaklarının güdümünden maalesef çıkamıyor. Zincirlerini kıramadığı içinde böyle vahim hatalar yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisine yakışmayan bir üslup kullanıyor. Bakın açık söylüyorum; biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Ama yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar, daha çok mahcup olur, kendini daha çok müşkül duruma düşürür. Sayın Özel'e kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum. Aziz kardeşlerim, bizim işimiz, sizlerle birlikte 86 milyona hizmet etmek. 23 senedir hep bu hassasiyetle çalıştık, çabaladık ve koşturduk. Sizlerin de desteği ve duasıyla Türkiye'yi çok farklı bir lige çıkardık. Şimdi önümüzde Türkiye yüzyılı hedefi ve bunun önemli bir parçası olan 'Terörsüz Türkiye' süreci var. İnşallah her iki hedefimize de suhuletle ulaşacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yaptığımız tüm eser ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum."