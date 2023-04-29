Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'ten Kahramanmaraş'a bağlandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. 1 Mayıs'a kadar devam edecek festivale bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. İki lider, buradan Kahramanmaraş'a canlı bağlantı gerçekleştirdi. Azerbaycan Devleti ve TOKİ Ortak Projesinin Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev'in koluna girerek konuşarak "Bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta bizimle beraber oldu. O da yetmedi, daha sonra İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi. Bununla birlikte gerek orada okuluyla, camisiyle, yurduyla ve birçok orada konseptin içinde yer alan binalarla beraber adeta bir Azerbaycan orada şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesileyle bunun da temelini atacağız. Kısa zamanda hak sahiplerine inşallah Azerbaycan eliyle teslim edeceğiz. Bu birilerinin temel betonlarına benzemez. İlham kardeşim de diyor ki 1 senede bitmesi lazım" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e Haydar Aliyev'in 100'üncü yıl doğumunun anı pulunu hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika