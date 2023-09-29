Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İzmir'de konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST'in her açıdan İzmir'e ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST'in her açıdan İzmir'e ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ın "İzmir" şiirinden mısra okudu.

Erdoğan, "Biz de Hindistan'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi, sembolü TEKNOFEST 2023 vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Aydınlık yarınların teminatı gençlerle kendilerini buluşturan tüm kurumlara şükranlarını sunan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını, sponsorları ve iştirakçileri, güvenlik görevlisinden gönüllülere, programın icrasına katkı veren herkesi tebrik etti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanı içinde olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizin bu dönüm noktasını, anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlamanın gayretindeyiz. Geniş bir alana yayılan, çeşitli etkinliklerle Cumhuriyeti'mizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

TEKNOFEST'in de bunlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST coşkusundan, TEKNOFEST'in şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirelim istiyoruz. Bu amaçla tek bir il yerine TEKNOFEST'i üç ilimizde tertipleyelim dedik. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdı. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'nın misafiri oldu. TEKNOFEST Ankara'da çoğu genç, 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam dört gün boyunca Ankaralı gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz."

TEKNOFEST'in şehre, ülkeye, millete bilhassa gençlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İzmirlilere festivale ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti. Erdoğan, "Diğer tüm illerimiz gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş grubundan, her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü'ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum"

Teknolojiye meraklı gençlerin mutluluğunu, sevincini, coşkusunu gördükçe ülke adına umutlarının da katlandığını belirten Erdoğan, "Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum." diye konuştu.

İzmirli gençlerle birlikte çevre şehirlerde yaşayan gençleri de TEKNOFEST İzmir'e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organize olun. Çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun ama bir yolunu bulup bir fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü'ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün." çağrısı yaptı.

İzmirlileri davet ederken şehrin yeni veya eski milletvekillerini de unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, "İleri teknolojiyi ülkemiz yerine 10 bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün burada sadece milli teknoloji hamlesinin hepsi gurur kaynağı olan ürünlerinin görülmediğini, aynı zamanda büyüyen, güçlenen sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, ANKA, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak'la birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada her türlü engele rağmen başarmaya sevdalı yürekler var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan, işte karşımda görüyorum gençler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk Milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mahzun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var. Merhum Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş, 'İzmir'in sağından Van'ın solundan; Erzurum, Edirne, Hatay yolundan; Kapı kapı tekmil, Anadolu'mdan; Bir sabah gelecek kardan aydınlık.' Evet, burada on yıllardır hasretle beklediğimiz kardan aydınlığın muştusu var. Rabb'ime bizlere bu günleri görmeyi nasip ettiği için hamdediyorum."

(Sürecek)