Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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