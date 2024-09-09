Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek Haneli Enflasyona Ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız"

"2023'te depremin etkilerine rağmen 880 bin yeni istihdam sağlandı. 2024'te bu yükseliş devam etti. 2. çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye ve iş gücüne katılım oranını da yüzde 54,4'e çıkartarak rekor kırdık"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.