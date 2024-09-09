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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek Haneli Enflasyona Ulaşacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2023 yılında depremin etkilerine rağmen 880 bin yeni istihdam sağlandığını belirtti. 2024 yılında istihdamın 32,7 milyon kişiye ulaştığını ve iş gücüne katılım oranının yüzde 54,4 ile rekor kırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız"

"2023'te depremin etkilerine rağmen 880 bin yeni istihdam sağlandı. 2024'te bu yükseliş devam etti. 2. çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye ve iş gücüne katılım oranını da yüzde 54,4'e çıkartarak rekor kırdık"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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