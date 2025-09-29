Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir gayemiz vardır; o da Türkiye'nin artan enerji talebinin kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir gayemiz vardır; o da Türkiye'nin artan enerji talebinin kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir gayemiz vardır; o da Türkiye'nin artan enerji talebinin kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır. Rusya-Ukrayna savaşının ilk döneminde Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılar, bu politikamızın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
