Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi öncesinde çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele kentinde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, zirve öncesinde çekilen aile fotoğrafına katıldı. Liderler aile fotoğrafının ardından zirvenin yapılacağı salona geçti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'de düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da gözlemci üye olarak zirvede yer alıyor.

Bölgesel ve uluslararası politikanın önemli konularının ele alınacağı zirvede Kırgızistan'ın TDT dönem başkanlığı sonuçlarının değerlendirileceği, üye devletler arasında siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanlarda işbirliği güçlendirmeye yönelik Gebele bildirisi ve diğer kararların imzalanması bekleniyor. - GEBELE