Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını...
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum."
AA / Mehmet Tosun - Politika