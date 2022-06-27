Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." AA / Mehmet Tosun - Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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