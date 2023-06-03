Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı. Erdoğan'ı Geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi törenle uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı.

Erdoğan'ı Geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi törenle uğurladı.

Bahçeli'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve öteki ilgililer de Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title