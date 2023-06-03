Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı.

Erdoğan'ı Geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi törenle uğurladı.

Bahçeli'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve öteki ilgililer de Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.