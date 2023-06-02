Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla geldiği TBMM'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla geldiği TBMM'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin yemin törenine katıldı. Yemin törenini bir süre izledikten sonra Meclisten ayrılan Erdoğan, çıkışta Şeref Holü'nde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çekildi. - ANKARA