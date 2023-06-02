Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla geldiği TBMM'den ayrıldı. Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda Milletvekillerinin yemin törenini bir süre izledikten sonra çıkışta Şeref Holü'nde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonra Meclis'ten törenle uğurlandı.