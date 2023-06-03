Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Erdoğan'ın yemin töreni sırasında CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı. Törenin ardından bazı AK Partili milletvekilleri, ayağa kalkmadıkları için CHP'lilere tepki gösterince kısa süreli tartışma yaşandı.