Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Erdoğan'ın yemin töreni sırasında CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı. Törenin ardından bazı AK Partili milletvekilleri, ayağa kalkmadıkları için CHP'lilere tepki gösterince kısa süreli tartışma yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yemin etti.28 Mayıs'ta yapılan 2'nci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden motosikletli polis ekiplerinin konvoyu eşliğinde TBMM'ye hareket etti. Yağmur yağışı altında ilerleyen Erdoğan'ın içinde bulunduğu makam aracına TBMM girişinde vatandaşlar karanfil attı. Erdoğan, TBMM'de Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından törenle karşılandı. Yoğun yağmur altındaki karşılama töreninin ardından Erdoğan, Meclis'e geçti.Daha sonra Genel Kurul'da yemin töreni gerçekleşti. Töreni Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Erdoğan Albayrak, Selçuk Bayraktar ve torunları da locadan izledi. Geçici Meclis Başkanı Bahçeli'nin yemin törenini başlatması ile birlikte Erdoğan, Genel Kurul'a davet edildi. Erdoğan, AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. CHP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı. Erdoğan, mazbatasını Bahçeli'nin elinden aldıktan sonra kürsüye geçerek yemin etti. Erdoğan, yemin ettikten sonra da dakikalarca alkışlandı. Yemin töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından bazı AK Partili milletvekilleri, ayağa kalkmadıkları için CHP'lilere tepki gösterince kısa süreli tartışma yaşandı.CUMHURBAŞKANI YEMİNİ"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."
Haber-Kamera: Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK-Oğuzhan SARI/ANKARA,