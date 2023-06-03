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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de Yemin Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de Yemin Etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi.

Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Haberler

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