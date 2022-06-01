Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla TBMM'de sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla TBMM'de sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da eşlik etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı Haziran TBMM Politika Haberler

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